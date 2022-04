Al Teatro Civico di Gavi arriva Claudio Lauretta

Sul palco del Teatro Civico di Gavi sabato 9 aprile alle 21 Claudio Lauretta accompagnato dalla chitarra di Alessandro Picollo presenterà lo spettacolo “Imitamorfosi”.

Claudio Lauretta, in arte “Mister Voice”, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ed è proprio questo che fa Lauretta in “Imitamorfosi”; fonde l’imitazione con la metamorfosi. L’attore, il cantante o il politico di turno sono riproposti in modo fantasioso, svelandone i tic, le manie e i comportamenti. Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli.

Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere lì ma, con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico.

Lo spettacolo è inserito nella stagione “Re-Match” organizzata dall’associazione culturale “Commedia Community”, in collaborazione con il collettivo teatrale “Officine Gorilla” il Comune di Arquata Scrivia” ed il contributo del Comune di Gavi, Fondazione CRT e Regione Piemonte, è un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] – tel: 345-0604219 – www.diyticket.it/festivals/277/stagione-re-match

I singoli biglietti sono acquistabili anche presso il negozio “Il giardino delle idee” Via Libarna 132, Arquata Scrivia e presso “Libreria Aut” Via Mameli 9, Gavi.