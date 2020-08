Come ipotizzato da giornale7.it (Elezioni, spunta l’avvocato Arecco: se si candida favorirà Albano?), l’avvocato Francesco Arecco potrebbe essere un ottimo “alleato” per Nicoletta Albano e la sua volontà di riprendersi il Comune di Gavi dopo il commissariamento. Il legale gaviese trapiantato a Bosio, dove è consigliere comunale e componente del consiglio direttivo delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, ha annunciato su Facebook di voler costruire una lista in vista delle elezioni, per altro a meno di una settimana dalla scadenza della presentazione dei candidati, prevista per sabato 22 agosto. Sul social network ha inviato i cittadini a candidarsi per creare una lista civica basata sul suo programma elettorale, diffuso su Fb e attraverso numerosi manifesti affissi in paese. Arecco sostiene che l’apprezzamento per il suo programma è stato elevato e ha quindi invitato la popolazione a contattarlo entro domani, 17 agosto. Tutto il contrario di quanto aveva scritto poche settimane fa, quando aveva annunciato che “non si tratta della presentazione di una lista, ma di una proposta a chi vorrà amministrare”.

Ora invece punta, almeno a parole, a presentarsi andando così a favorire la squadra della Albano, con quest’ultima apparentemente in difficoltà come in poche altre tornate elettorali a causa del probabile processo per concussione e degli errori politici commessi, a cominciare dalle dimissioni imposte al sindaco Rita Semino a un anno dalla scadenza del mandato. La Semino ora appoggerà Carlo Massa e la sua lista, che punta a interrompere il “regno” della Albano. L’ex consigliere regionale viene descritto oltretutto in difficoltà nella creazione della sua squadra. Arecco ha inutilmente cercato di entrare nella lista di Massa e così ora cerca di fare da sé. Nel 2011 la terza lista fu presentata da Rifondazione Comunista: alla conta dei voti non contribuì alla sconfitta di Nicola Galleani ma fu senz’altro guardata con favore dalla Albano. Ora però l’esito elettorale, sulla carta, potrebbero essere meno scontato di undici anni fa.