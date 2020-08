Di corsa sul Tobbio per ricordare un amico. Sei atleti del gruppo sportivo Boggeri di Arquata Scrivia ieri, domenica 16 agosto, sono saliti sulla montagna simbolo del nostro Appennino nel ricordo di Michele Cumo, scomparso il 10 agosto a 55 anni. Michele era uno sportivo per passione e di professione: oltre ad aver gestito la prima palestra in Val Lemme, la Body line club, era stato anche calciatore ma amava anche la bici e il podismo.

Soprattutto, era legato alla sua terra e un suo post su Facebook dello scorso anno, che lasciava trasparire il suo momento difficile, era dedicato proprio al Tobbio. Per questo, gli amici del gruppo sportivo arquatese hanno voluto dedicare la corsa di domenica a Michele. “Una corsa per te, Michele – hanno scritto nel quaderno a disposizione dei messaggi dei visitatori del bivacco in vetta al monte -, qui tutti insieme per ricordare un posto a te molto caro”.