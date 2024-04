“Attraverso Festival”, tanti eventi che accompagneranno l’estate.

E’ completo il cartellone degli eventi della IX Edizione di “Attraverso Festival”, la rassegna itinerante di incontri e spettacoli che si svolgerà dall’11 luglio al 10 settembre nei luoghi affascinanti compresi tra Langhe Roero Monferrato e Appennino Piemontese. Sono 26 i Comuni situati nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo che ospiteranno gli eventi in calendario.

“ Fin dalla sua prima edizione Attraverso ha portato la sua proposta culturale e artistica in paesi sperduti tra bricchi, colline, paesini e città più popolose di un territorio che ha nomi diversi ma che si unisce nel nome dell’arte, dello spettacolo e della bellezza riuscendo a sviluppare negli anni senso di appartenenza e comunità. – spiegano gli organizzatori – Dopo “R-esistenze” e “Parole Nuove”, il tema della nona edizione sarà proprio “Comunità”, un sottotitolo che si sposerà a tutti gli appuntamenti in programma a sottolineare l’esigenza di tornare ad essere non singoli ma collettivo, forti di “resistenze” e di “parole nuove”, per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito”.



Lunghissimo l’elenco dei protagonisti dell’estate 2024, tra tanti citiamo alcuni personaggi di grande talento, che provengono dal mondo della musica e della cultura: Angelo Branduardi, Max Gazzè, Mauro Pagani, il pianista Raphael Gualazzi, lo scrittore, Andrea Pennacchi, la compositrice Rita Marcotulli, la sociolinguista Vera Gheno.

Oltre 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” di genere, di linguaggi, tra intrattenimento e approfondimenti dei grandi temi di attualità, in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione, con l’intento di contribuire ad abbattere le barriere culturali e le frontiere immaginarie e reali tra province e di rispondere al bisogno collettivo di una socialità condivisa, un’opportunità per rileggere la realtà e per migliorare la qualità del vivere insieme ritrovando la propria identità e dando vita a forme di turismo consapevole e di prossimità. L’hastag #comunità accompagnerà dunque tutta la promozione di Attraverso 2024.

Il programma competo degli ospiti e degli eventi su: www.attraversofestival.it

I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it