In 200 sulla cima del monte Chiappo per far volare gli aquiloni contro l’ipotesi di vedere in funzione le mastondotiche torri eoliche da 200 metri proposte dalla 15 Più Energia di Brescia. La Camminata di resistenza al vento, organizzata dal Cai di Novi e Tortona, è stata un successo: sono saliti ai 1699 metri di altitudine tanti appassionati di montagna dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Lombaria, ma anche biologi, antropologi ed esperti, per opporsi alla devastazione del crinale prevista fino al monte Giarolo con i 20 aerogeneratori. L’iter autorizzativo riprenderà la prossima settimana dopo i 3 mesi di sospensione richiesti dalla società proponente al ministero dell’Ambiente per rispondere alle osservazioni contrarie presentate da Regione, Provincia, Comuni, associazioni e comitati, tutti uniti contro l’ennesimo progetto eolico dopo quelli proposti oltre dieci anni fa. Dopo i momenti informativi, a cui hanno preso parte anche i componenti del comitato 4P, e la musica delle 4 Province, i circa venti bambini presenti hanno fatto volare gli aquiloni.