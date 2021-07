Attraverso Festival. Torna a Rocca Grimalda Fausto Paravidino.

Attraverso Festival continua con la sua ricca programmazione. Domani, venerdì 30 luglio alle 21, sarà Rocca Grimalda, ad accogliere Fausto Paravidino.

Regista, drammaturgo, attore teatrale e cinematografico, per Paravidino è di fatto un ritorno a casa, perché in questo borgo, uno dei luoghi affascinati del Basso Piemonte, lui ci è cresciuto ed è evidente che lo porta nel cuore. A Rocca Grimalda nel 2005 ha ambientato il film drammatico “Texas” , il lavoro d’esordio interpretato tra gli altri da Valeria Golino, e Riccardo Scamarcio, film che lo ha catapultato alla nomination del David di Donatello e al premio “Nastri d’argento” nel 2006.

Ed è sul sagrato della chiesa di Rocca Grimalda che Paravidino porterà in scena in anteprima, insieme agli attori della sua Compagnia il nuovo spettacolo dall’ironico titolo “Something stupid”, (qualcosa di stupido)

Purtroppo i posti per assistere alla rappresentazione sono esauriti da molto tempo, come del resto era immaginabile per un ritorno gradito. E’ comunque possibile che qualcuno rinunci e si può tentare la prenotazione inviando una mail a [email protected]