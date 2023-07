Dopo 4 anni di stop per via del Covid e della Psa, domenica 23 luglio torna la Fiera del bestiame delle antiche razze locali a Capanne di Marcarolo (Bosio). L’evento, che attiva migliaia di visitatori nel cuore del Parco delle Capanne di Marcarolo, prenderà il via alle 9 con la fiera e in particolare con la mostra delle delle razze tipiche dell’Appennino delle quattro provincie (vacche e buoi montagnini e vacche capannine) e le razze a rischio di abbandono (pecore sambuca, capre Roccaverano, cavalli barghigiani, conigli grigi di Carmagnola). Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 i Laboratori “Crea il tuo arazzo in feltro” e “Filalalana”; il primo è un laboratorio di feltro artistico con la mastra feltraia della Valle Stura Romina Dogliani, a cura dell’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo (CN); il secondo è curato da Elisa Arecco – collaboratrice dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Alle 14.30 la messa nella chiesa di Capanne e alle 15.30 la presentazione e la premiazione dei migliori soggetti dell’esposizione. Per tutta la durata della fiera sfilata dei carrettieri dell’Appennino piemontese con buoi, muli, cavalli e asini; dimostrazioni di antichi macchinari agricoli; dimostrazioni di lavoro dell’impresa forestale Il Ciapin di Voltaggio. all’evento parteciperà il Consorzio del Roccaverano DOP con uno stand informativo e di vendita del formaggio tipico delle langhe alessandrine-astigiane. Numerose le bancarelle, principalmente di produttori locali ma anche di attrezzatura per attività agro-salvo pastorale, vestiario da lavoro e da pastore, libri, foto naturalistiche e artigianato in legno. Presenti inoltre gli stand informativi delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e del progetto didattico Young Ranger del progetto LIFE WolfAlps EU.

Aperti i due ristoranti di Capanne di Marcarolo, la trattoria degli Olmi e il Rifugio Foi, e ci saranno tre punti di ristoro: nel prato di fronte all’esposizione degli animali ci saranno i “ravioli da passeggio” della Casa del raviolo di Gavi; dal Rifugio Nido del Biancone ci saranno specialità alla piastra con la birra di Pasturana e vini Ghio; presso la chiesa saranno servite focaccette semplici e farcite. Nel Centro visite dell’Ecomuseo di cascina Moglioni sarà infine visitabile la mostra fotografica “Percorsi dello sguardo ispirati dal luogo – Valorizzazione fotografica del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo” di Virginia Repetto. La fiera sarà servita da un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi della Benedicta e Prato Rondanino. La Fiera è organizzata dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni, in collaborazione con il Settore della Regione Piemonte “Lavori di sistemazione idraulico-forestale di tutela del territorio e vivaistica forestale”, i Comuni e le Unioni Montane del territorio.