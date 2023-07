Durante la visita in paese del mese scorso, il Principe di Monaco, Alberto II, ne aveva apprezzato i prodotti preparati per l’occasione. Da sabato 22 luglio Carrosio riavrà un forno, dopo 50 anni. Dalle 10 è infatti in programma l’inaugurazione del forno di comunità che sarà gestito da Maria Chiara Sannino, di Arquata Scrivia, e Riccardo Rapisarda, di Voghera, che a breve prenderanno casa in paese. Il Comune ha ristrutturato i locali dell’immobile di via Odino 92, di proprietà dell’ente, e li ha arredati e attrezzati grazie ai fondi per la messa in sicurezza degli comunali e a quelli destinati a rivitalizzare il commercio nei piccoli Comuni. Poi ha pubblicato un bando al quale la coppia ha risposto presentando il suo progetto, basato sull’utilizzo di prodotti a km zero, di lievito madre e farine macinate a pietra. Nel “Forno di Carrosio” saranno inoltre disponibili prodotti gluten free. Il forno il sabato mattina sarà a disposizione della comunità per cuocere i prodotti e proporrà aperitivi