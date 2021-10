Sarà inaugurata oggi, 2 ottobre, nella galleria Spazio Arte di Corte Zerbo, a Gavi, la mostra delle opere di Carlo Traverso, dal titolo “Polvere di natura”. Ex dipendente comunale, l’autore è da sempre molto attivo nel volontariato gaviese e da anni contribuisce portare avanti l’attività dell’asilo Principe Oddone. La passione per l’arte si concretizza dipingendo con sabbia e pietre macinate. Le pietre le raccoglie nel Lemme e le polverizza: con questa tecnica ha anche disegnato la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore e il Forte. Grazie agli amici che girano il mondo si fa portare la sabbia dei deserti dell’Australia o del Sahara o delle spiagge della Bretagna. Una fonte di ispirazione sono le opere del pittore Giuseppe Marotta, vissuto a Gavi per molti anni. La mostra “Polvere di natura” sarà visitabile fino al 31 ottobre dal venerdì alle domenica dalle 16,30 alle 19 (info:0143-72239, [email protected])