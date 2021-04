Le telecamere di Agorà sono salite a Carrega Ligure per raccontare un pezzo dell’Italia bloccata dalla burocrazia. Lo scorso fine settimana il giornalista Fabio Trappolini è arrivato nel Comune dell’alta Val Borbera per raccontare in particolare la vicenda dell’antenna Wind di Vegni, prevista su un’area di proprietà parrocchiale, sulla quale la comunità locale puntava per avere finalmente un segnale telefonico e internet degno.

La Soprintendenza ha però negato l’autorizzazione, nonostante i pareri favorevoli di tutti gli altri enti, poi il traliccio danneggerebbe il paesaggio. Ora è al vaglio un altro sito non lontano dal cimitero della frazione dove era prevista inizialmente l’antenna. Il giornalista di Agorà ha intervistato il sindaco, Luca Silvestri, e l’assessore Marco Guerrini, oltre agli abitanti. Il servizio dovrebbe andare in onda stamattina, 19 aprile, su Rai Tre