Operaio di 69 anni muore per un incidente sul lavoro

Un operaio è morto per un incidente sul lavoro avvenuto ieri, sabato 17 aprile, poco dopo le 17, a Spineto Scrivia.

Insieme a un collega, stava tagliando le piante in un bosco di proprietà privata in via Caccia, quando è caduto in un dirupo.

E’ Carmelo Sanfilippo, 69 anni, residente a Pozzolo Formigaro. Il collega ha subito dato l’allarme e i vigili del fuoco si sono calati con dei cavi d’acciaio fino in fondo al dirupo, trovando l’uomo ormai privo di vita. Inutile anche l’intervento del personale del 118.

I carabinieri di Villalvernia stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il magistrato ha disposto l’autopsia.