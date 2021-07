“I lavori sono iniziati”. Il sindaco di Carrosio, Valerio Cassano, annunciato l’atteso via al cantiere lungo la strada 160, allestito per allargare la carreggiata appena fuori paese verso Voltaggio, fermo in sostanza da almeno tre anni. Un’opera che fa parte degli interventi viabilisti legati al Terzo valico, prevista però in un’area ricca di amianto. Per questo sono stati cambiati ben tre progetti e da qualche giorno si è tornati a lavorare verso la collina per ampliare la strada ed eliminare, non si sa ancora quando, il semaforo del senso unico alternato, installato nel 2018. Una buona notizia dopo la riapertura della strada provinciale a Voltaggio, vicino al passo della Bocchetta. “I lavori sono iniziati – spiega il sindaco – come previsto due mesi fa, quando erano stati organizzati i sopralluoghi da parte dell’impresa.

L’intervento è iniziato dal lato della collina e sono stati sistemati dei blocchi di cemento per separare il cantiere dalla strada”. Inizialmente l’ampliamento della carreggiata doveva avvenire lato monte, poi a causa dell’amianto tutto era rimasto fermo. La seconda versione prevedeva l’allargamento verso il torrente Lemme ma sempre l’amianto, una frana nel 2019 e il terreno non adatto ai micropali a fatto fermare ancora i lavori. Così è stato deciso di tornare all’ipotesi iniziale, tenendo ovviamente conto della presenza della fibra killer. Molta preoccupazione aveva destato la frana verso il Lemme, tanto che l’Unione montana Vallemme lo scorso anno aveva sollecitato il Cociv e la Provincia a riattivare al più presto il cantiere. Quando finiranno i lavori? “Chiederò informazioni certe alla Provincia e al Cociv”, dice Cassano.