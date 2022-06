A Carrosio scontata la vittoria della lista Per Carrosio, espressione della maggioranza uscente, che ha ottenuto 193 voti con il candidato sindaco Corrado Guglielmino. In minoranza finiscono le liste Alternativa Civica (53 voti) e Guardiamo avanti (49). Il Consiglio comunale sarà composta, per la maggioranza, da Valerio Cassano (68 preferenze), Sonia Traverso 29, Sacha Traverso 17, Emanuele Persegona e Barbara Musso (15), Marco Rizzon (8), Alessandro Traverso (7). Alternativa civica sarà rappresentata dal candidato sindaci Gianni Traerso e da Virgilia Sessarego (22). Guardiamo avanti dal candidato sindaci Fabio Petrucci. Sui social quest’ultimo ha respinto le accuse di aver creato una lista civetta per togliere spazio in Consiglio all’opposizione uscente. Cassano, impossibilitato a ricandidarsi come sindaco dopo tre mandati, dovrebbe essere nominato vicesindaco da Guglielmino