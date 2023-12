Carrosio in televisione per raccontare la storia del Forno di comunità.

Il Forno di comunità di Carrosio oggi pomeriggio, 29 dicembre, sarà in tv. Il forno è stato aperto la scorsa estate in un locale di via Odino ristrutturato dal Comune grazie ai fondi arrivati dallo Stato per la messa in sicurezza degli immobili di proprietà comunale e per rivitalizzare il commercio nei piccoli Comuni. A riattivare un’attività che mancava in paese da 50 anni sono stati Maria Chiara Sannino, di Arquata Scrivia, e Riccardo Rapisarda, di Voghera, dopo aver partecipato al bando per la gestione del locale pubblicato dal Comune. Il forno una volta la settimana viene messo a disposizione della popolazione per cuocere i loro prodotti. Oggi, come ricorda la pro loco, racconteranno la loro storia alle 14 davanti alle telecamere del telegiornale regionale di Rai 3, arrivate in paese alcuni mesi fa per una nuova tappa del Tg itinerante, che gira il Piemonte alla ricerca di storie curiose e realtà poco note.