Coronavirus. Allarme morti nelle Rsa

Il periodo è decisamente critico per tutti, il maledetto virus colpisce chiunque, ma si accanisce sulle persone più fragili: i nostri anziani.

I Sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, in questa gravissima situazione di emergenza, sono a ragione molto preoccupati in particolare per le persone ricoverate nelle Rsa, (Residenze Sanitarie Assistenziali), si sono quindi attivati a livello nazionale e territoriale per la loro tutela.

I Segretari generali delle sigle sindacali hanno scritto al Ministro della Salute Speranza, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Bonaccini, al Presidente dell’Anci De Caro, chiedendo misure urgenti per tutelare le persone anziane e disabili ricoverate nelle Rsa e il personale che vi opera.

Richieste legittime sintetizzate in sette punti: istituzione di una task force utile a prevenire e arginare il contagio; coinvolgimento attivo dei Sindaci, Provincia, Regione, Asl, Prefetto e della Protezione civile; distribuzione di adeguati dispositivi di prevenzione individuali nelle strutture; realizzazione di tamponi a tutti gli utenti e gli operatori delle strutture; sanificazione periodica delle strutture; dotazione di tecnologie per la comunicazione a distanza tra persone ricoverate e loro familiari; sostegno psicologico agli anziani, ai familiari e al personale sanitario; continuità delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e sociale.