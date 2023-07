Daniele Silvestri e Oscar Farinetti nelle prime due date di Attraverso Festival.

Al via Attraverso, il Festival dell’Unesco che riunisce oltre 20 comuni di tre provincie piemontesi: Alessandria, Asti e Cuneo e di quattro territori: Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese. Un Festival che contribuire ad abbattere le frontiere immaginarie e reali tra province per farle diventare un unico scenario, diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico. Tanti incontri, quasi 40, che si svolgeranno tra piazze, cortili, Forti possenti, Auditorium, giardini e natura, dal 15 luglio al 9 settembre

Sottotitolo dell’ ottava edizione di Attraverso “Le parole nuove”, un tema approfondire l’esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito. L’#parolenuove accompagnerà dunque tutto il Festival.

Si parte dunque domani, sabato 15 luglio, alle 18.30 con la prima data del festival; protagonisti negli spazi dall’Area Archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia, saranno Oscar Farinetti insieme a Stefano Maggi, professore dell’Università di Pavia, in un incontro da titolo Il futuro ha un cuore antico. L’Acinaticum nel paniere del territorio, “il passato del passito“, pensato per stimolare le aziende locali nel produrre un proprio vino passito da vitigni autoctoni, il Cortese e il Timorasso. Sarà presentato anche il paniere degli Archeosapori, quei prodotti del territorio che affondano le radici nell’antichità, tra cui il formaggio Montebore, i caprini, il salame nobile del Giarolo, la testa in cassetta, i ceci con la farinata, il pane (libum), la nocciola con i baci di Libarna, il miele, lo sciroppo di rosa. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione Associazione Libarna Arteventi.

Il giorno successivo, domenica 16 luglio alle 18.30, un concerto che si annuncia come memorabile, già “tutto esaurito” in prevendita in poche ore dall’annuncio. Nell’anfiteatro naturale dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni nel Parco Capanne di Marcarolo, va in scena il live il concerto di Daniele Silvestri. Tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano, per la prima volta Silvestri è ospite di Attraverso Festival in un particolare set acustico, in linea con le suggestioni del luogo, riproponendo il suo repertorio arrangiato in una chiave più intima, accompagnato dalla tromba e dal fagotto di Marco Santoro.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali “Cohiba”, “Il mio nemico” e “La mia casa” al fianco di “Le cose che abbiamo in comune”, “Acrobati”, “Salirò” e “Quali alibi”.