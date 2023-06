“Di acqua e di storie”. Al via la terza edizione del Sarvego Festival.

Llibri e illustrazioni per piccoli e grandi in Val Borbera, dal 1 luglio al 12 agosto.

“Di acqua e di storie” è il tema della terza edizione del Sarvego Festival, , la manifestazione culturale itinerante dedicata al mondo della letteratura, dell’editoria e dell’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto in Val Borbera, sotto la direzione artistica di Daniela Carucci.

Come lascia intuire il titolo dell’edizione, tutti gli incontri, che quest’anno saranno sei, avranno come tema comune l’acqua in ogni sua forma: quella che c’e, quella che non c’e più, acqua che scorre, acqua che disseta, acqua con cui giocare, acqua per renderci abitanti di questo mondo.

Ed ecco tutti gli appuntamenti:

1° luglio – Albera Ligure – Molino di Santamaria – dalle 15 alle 19 – il Festival inizia con il Mercatino. Illustratori da tutta Italia portano i loro mondi disegnati in Val Borbera vicino all’acqua di un antico mulino. Paesaggi, personaggi, storie, piccoli amuleti, scatole e sogni stanno per arrivare tra noi. In collaborazione con il Boscadra Festival.

8 luglio – Daglio – alle 16 – Canzoniere Fluviale , con Carlot-ta e Gabriele Pino . Un concerto di canzoni della musicista e compositrice Carlot-ta, un mondo musicale che racconta di paesaggi liquidi, terre emerse e di creature fatte di gocce, suoni e correnti. Ma prima l’illustratore Gabriele Pino terra un laboratorio di creature acquatiche da sognare e disegnare con l’acqua dei torrenti della valle. In collaborazione con il Festival Appennino Futuro Remoto.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle singole tappe saranno presenti sui canali Facebook e Instagram del Sarvego Festival.

Il festival è promosso dalle biblioteche dell’Alta Val Borbera in collaborazione con l’Associazione Roba da Streije di Cabella Ligure, le Proloco di Albera, Mongiardino e Roccaforte Ligure, l’Associazione Il Paese degli Spaventapasseri e il Museo della Resistenza e Vita Sociale di Rocchetta Ligure. Partner scientifico Andersen, la Rivista e il Premio.

(Foto di repertorio delle scorse edizioni del Festival by C.Bellemo – Balducci)