Ad Alessandria un ambulatorio veterinario gratis per i più fragili.

E’ stato inaugurato questa mattina, venerdì 30 giugno ad Alessandria, il primo ambulatorio sociale veterinario nell’Asl Alessandrina, che ha sede in via Venezia 6.

L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, rappresenta una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate per le quali un’animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili.

L’Ambulatorio di Alessandria, garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d’affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali.

« La situazione dopo la pandemia, di profonda crisi economica – ha spiegato Caucino – ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno che, in molti casi, sono detentori di animali d’affezione». «Per tale ragione – ha aggiunto Caucino – gli obiettivi di questa misura sono molteplici: evitare gli abbandoni degli animali, magari perché non si hanno le risorse per curarli, fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale ed evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà».

Il presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino ha sottolineato : «Vorrei focalizzarmi su un aspetto fondamentale e forse più importante: l’impatto positivo dei nuovi ambulatori veterinari sociali sulla prevenzione degli abbandoni degli animali d’affezione, che ritengo un atto davvero vergognoso».

«Chiunque abbia un animale conosce l’importanza che i nostri amici a quattro zampe ricoprono. Questo vale ancora di più per le fasce più deboli per cui questi animali rappresentano un fondamentale “antidoto” alla solitudine. – ha detto Maria Cornara, assessore comunale di Alessandria – Ho molto apprezzato il logo dell’iniziativa, che richiama il concetto di prendersi cura, attraverso il disegno del cuore che contorna le figure di un cane e di un gatto e che sottolinea ancora di più l’attenzione e la cura che questo ambulatorio offrirà nei confronti degli animali».

All’inaugurazione, oltre all’assessore Caucino e ai vertici dell’Asl Alessandria, erano presenti molte autorità locali.