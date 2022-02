Finanziata la ricostruzione del polo scolastico di viale Kennedy

E’ stata finanziata la ricostruzione del polo scolastico in viale Kennedy presentato dal Comune per 5 milioni di euro.

Il Governo infatti ha trovato le risorse necessarie per i progetti ammessi a contributo, ma non finanziati per esaurimento dei fondi, che avevano partecipato al bando indetto lo scorso anno dal Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana.

Lo stanziamento è stato formalizzato nel decreto «milleproroghe» votato nei giorni scorsi dal Parlamento. Dopodichè il Ministero provvederà ad assegnare le risorse emanando, entro il 31 marzo, un decreto che farà scorrere la graduatoria dei progetti rimasti esclusi dalla precedente assegnazione.

Per chiedere al Governo di reperire i 900 milioni di euro necessari a finanziare tutti i progetti ritenuti idonei, fra cui le scuole di Tortona, si erano mossi sia l’Anci che i deputati della Lega Riccardo Molinari e Massimo Bitonci, con una mozione.

«Devo ringraziare i parlamentari del territorio, in particolare gli onorevoli Riccardo Molinari e Rossana Boldi – dice il sindaco Federico Chiodi – che si sono subito attivati ben comprendendo l’importanza che la ricostruzione del polo scolastico di viale Kennedy rappresenta per la nostra città. Ora dobbiamo riuscire a concretizzare il progetto nel tempo più breve possibile».