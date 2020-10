Il Covid nelle scuole: un insegnante e due studenti positivi

Oltre all’insegnante della scuola media «Luca Valenziano» positivo al Covid 19 di cui l’istituto comprensivo Tortona A aveva dato comunicazione ieri, domenica 4 ottobre, sono emersi altri due casi: una ragazza di seconda della stessa scuola è a casa da martedì ed è risultata positiva al virus così come uno studente di seconda dell’istituto superiore «Carbone».

In tutti e tre i casi è stato osservato il protocollo previsto da parte delle scuole e al momento due classi, una del «Valenziano» e l’altra del «Carbone» sono state messe in isolamento fiduciario, così come i docenti, attivando, ove possibile, la didattica a distanza, per consentire di effettuare i tamponi a tutti i soggetti coinvolti.

“Non dobbiamo dimenticare che l’emergenza sanitaria, anche se non più nella fase acuta, non è conclusa e che situazioni come queste potrebbero ancora verificarsi – dice il sindaco Federico Chiodi – è importante quindi attenersi ai protocolli previsti, come le dirigenze scolastiche degli istituti coinvolti hanno saputo fare in questi giorni e, da parte di tutti, rispettare le regole per prevenire il contagio. Nei prossimi giorni sapremo gli esiti degli esami ai tamponi e avremo un quadro più chiaro della situazione”.