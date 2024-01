“Il dio bambino”, lo spettacolo di Gaber sul palco del Teatro di Gavi.

Si intitola “Il dio bambino”, lo spettacolo che andrà in scena venerdì 12 gennaio alle 21 al Teatro Civico di Gavi. Sul palco l’attore Fabio Traiano diretto da Giorgio Galione.

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, “Il dio bambino” racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza, la sua presunta virilità. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono un’indagine lucidissima, spietata e affettuosa al contempo, che cerca di radiografare le differenze tra questi due esseri, così simili e così diversi, con la consapevolezza che se queste differenze si annullassero, la vita cesserebbe di esistere. Nel Dio bambino è la nascita di un figlio a far ritrovare al protagonista il senso del proprio agire, tra lampi di autoironia e umorismo. A trent’anni di distanza, Il dio bambino rimane un testo di incredibile forza e attualità, cinico ma commovente.

Lo spettacolo è ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica, potente contemporaneità.

“10”, la stagione teatrale 2023-24 dell’Associazione Commedia Community, è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo e realizzato con Punti vendita: Il Giardino delle idee, Via Libarna 132 Arquata Scrivia; Libreria Aut, Via Mameli 9 Gavi

On Line su Dyticket.it al link https://www.diyticket.it/festivals/471/10-stagione-teatrale-2023-2024

Tel. 345.0604219 – [email protected] – www.teatrodellajuta.it