Il Distretto del Novese sul podio di Piemonte Innovazione 2020

Con il progetto “VisitDN” il Distretto del Novese”, ha vinto la medaglia di bronzo della quarta edizione del Premio Piemonte Innovazione 2020, una giuria tecnica ha valutato oltre 50 progetti, assegnando a “VisitDN” il terzo posto di questo prestigioso premio nato dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum PA con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche dei territori in materia di innovazione.

La cerimonia “digitale” di premiazione si è tenuta martedì 15 dicembre; al progetto Visit Distretto del Novese, è assegnato un premio di 3500 euro oltre all’importante vetrina di valorizzazione conferita dal premio stesso.

VisitDN nasce dalle esperienze maturate nella tecnologia e nella promozione turistica e territoriale del Novese, Val Borbera e Alto Monferrato, è un assistente virtuale inclusivo che permette la navigazione turistica in 150 luoghi dei 33 comuni grazie ad un’app contenente tutte le informazioni utili al turista o a chi risiede nel territorio per vivere i luoghi attraverso un’esperienza semplice e innovativa. Una selezione di luoghi accessibili e facilmente raggiungibili in un territorio di circa 500 km2. Si è partiti con i luoghi di cultura e si implementerà nei prossimi mesi con la sezione enogastronomica (prodotti tipici, botteghe artigiane, strutture ricettive e di ristorazione…) La App viene distribuita gratuitamente su Google play e App store.

La documentazione del progetto si trova al link https://www.distrettonovese.it/piemonte-innovazione-2020-visitdn/

Alla premiazione hanno partecipato il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, Sindaco in qualità di Presidente del Distretto del Novese e Barbara Gramolotti, referente del Distretto del Novese.