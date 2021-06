Il libro fotografico di Claudia Nalin per aiutare l’oratorio di Pontecurone

S’intitola «Pizzi e suclòu. Dalla Crinolina alla Mascherina» il libro fotografico di Claudia Nalin che sarà presentato domenica 13 giugno, alle 20,30, al campetto ex Aurora in via Cavour 38, a Pontecurone.

È un percorso nella storia delle donne pontecuronesi attrraverso gli abiti indossati: una galleria di moda, usanze, tradizioni e costumi lunga 150 anni. E anche uno spaccato storico sulla vita del paese di San Luigi Orione, analoga a quella di altre comunità del nostro territorio, in cui le donne sono protagoniste, in tanti momenti della loro esistenza, dall’infanzia alla maturità, alla vecchiaia.

Il volume, a cura della Guardamagna Editori di Varzi, realizzato grazie all’archivio fotografico di Claudia Nalin e al lavoro di gruppo di alcune amiche pontecuronesi, è promosso dall’Associazione culturale «Il paese di don Orione APS».

Il ricavato della vendita del libro sarà destinato ai lavori di ristrutturazione del nuovo oratorio per i 150 anni di Don Orione: è il progetto con il quale la Parrocchia Santa Maria Assunta di Pontecurone si prepara a festeggiare l’anniversario della nascita del santo della carità, il 23 giugno 2022.