In arrivo in provincia di Alessandria diciotto nuovi medici di famiglia.

In provincia di Alessandria entreranno in servizio (non è dato sapere quando) 18 nuovi medici di famiglia, il 10% dei medici di medicina generale “reclutati” dalla Regione per coprire tutto il Piemonte.

La mancanza di professionisti sul territorio, dovuta in particolare ai pensionamenti, avrebbe dovuto essere via via coperta ma così non è andata e, spesso l’assistenza sanitaria territoriale, in particolare nelle zone montane, non è garantita. Adesso fortunatamente ci sono le elezioni è quindi possibile che problemi enormi, finora ignorati, vengano presi in considerazione. Magari è solo una coincidenza che ci siano le elezioni ma, come dice chi la sa lunga, “a pensar male si fa peccato ma…”

Detto ciò pare che la città di Alessandria avrà 5 nuovi medici, 2 andranno a Castellazzo Bormida, a Casale Monferrato e a Ovada; un solo nuovo medico prenderà servizio a Frassineto Po, a Sale, a Tortona, a Novi Ligure, a Carpeneto-Trisobbio.

La Regione fa sapere che per 2 medici è ancora in fase di definizione il Comune al quale sono stati assegnati. Quindi ad esempio, in Val Borbera, dove da anni c’è un solo medico itinerante per un territorio vastissimo, esiste una minima speranza che, in uno qualsiasi dei sette Comuni dell’Alta Valle possa essere insediato un nuovo ambulatorio.