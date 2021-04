Coltivazioni e fioriture in pericolo a causa del gelo previsto tra stanotte, 6 aprile, e domani mattina. Il Centro meteo Piemonte (https://www.facebook.com/centrometeopiemontecmp1) prevede “temperature in crollo a partire da questa sera, con il ritorno di gelate estese in pianura. Sono possibili anche valori minimi di -3/-4°C, picchi di -5/-6°C nei fondovalle del Basso Piemonte”. I timori riguardano l’agricoltura, già in difficoltà a causa della siccità, specialmente in pianura, dove per gli ortaggi da poco piantati è già stata necessaria l’irrigazione, del tutto inusuale in questa stagione. Potrebbe quindi ripetersi quanto avvenuto nell’aprile del 2017, quando dopo la metà del mese una gelata distrusse le fioriture della frutta, i germogli delle viti e gli ortaggi appena spuntati.