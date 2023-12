In Biblioteca a Cabella Ligure: “Lo zucchero in frigo” il romanzo di Gianluigi Mignacco.

Lo zucchero in frigo, strano modo per conservare un alimento che probabilmente non ha bisogno di essere riposto al fresco. Ma questa non una rubrica culinaria; ”Lo zucchero in frigo” è il titolo del nuovo romanzo di Gianluigi Mignacco, geometra, viticultore, runner e scrittore. Dopo “Il Commiato” e “L’equilibrio dei Sassi”, pubblicati da Punto a Capo Editore, Mignacco esce dalla sua Val Borbera per trasferire i suoi personaggi in Sardegna, Valentina e Guglielmo, una coppia “scoppiata” che decide, prima di comunicare la separazione ufficiale a parenti e amici, di trascorrere la vacanza programmata da tempo nell’Isola. Tante vicende e dialoghi si alternano in questo romanzo che sarà presentato venerdì, 29 dicembre, alle 17 nella Biblioteca Comunale di Cabella Ligure. Dialoga con l’autore, Mauro Ferrari.

L’appuntamento proposto dall’Associazione Culturale Roba da Strejie.