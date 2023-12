Babbo Natale a modo mio, un’invasione di allegria natalizia

Tanti, anzi tantissimi i momenti di svago che hanno accompagnato il periodo natalizio a Novi Ligure. Concerti, spettacoli teatrali, giochi, mercatini, luminarie e tanto altro. Tra questi “Babbo Natale a modo mio”, l’evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Novi Ligure – Parco Castello, all’interno del programma del “Natale a Novi” stilato dal Comune, dove, venerdì 22 dicembre, è stato eletto il Super Babbo Natale, la Miss Babbo Natale e l’aiutante di Natale.

Nell’ordine hanno vinto Samuele con il Babbo Natale del Futuro, una maschera della tradizione veneziana rivisitata per l’occasione così come quella di Irene la Regina del Natale entrambe realizzate da una famosa sartoria cinematografica, il super Elfo è invece stato vinto da Franco con un costume curato in ogni dettaglio al quale è stato abbinato un piccolo babbo natale indossato dal suo cagnolino.

Altri due amici a quattro zampe erano presenti con tanto di abitino natalizio quello di Lucia dell’Arca Novese e quello di Claudia la “mamma Natale” che ha realizzato per i ragazzi del Ciamapini i fantastici costumi che hanno sfilato e che ha vinto il premio Babbau Natale.Tra gli studenti dell’stituto scolastico, Alessio con il suo tetto con tanto di camino dove il Babbo Natale è rimasto incastrato ha vinto il premio originalità, mentre l’idea del natale se la è conquistata Gaia con il vestito da albero di Natale .

La parata degli oltre 40 partecipanti, la musica del Duo di Picche anche loro con due fantastici costumi, i balli coordinati da Keita degli Outlaws e le fantanstiche performance della compagnia di Akeron Teatro e di Lorenzo Fossati hanno portato allegria in gran parte del centro come un grande augurio ai commercianti ed ai cittadini da parte della città.

Augurio sottolineato dal sindaco Rocchino Muliere e dal presidente della Pro Loco Marco Barbagelata che, in versione spirito del Natale, ha sottolineato come l’iniziativa era sicuramente indirizzata a diffondere vivacità in città, ma che non si dimenticava dei meno fortunati come i diversamente abili. Iinoltre,mla Pro Loco ha voluto ricordare l’importanza del Parco Castello e di nuovi alberi per la salute della città.

All’evento era presente il gettonatissimo dai bambini Spider Babbo Natale ( Luca Cepollina), solitamente impegnato a fare il super eroe nei reparti di ospedale per strappare un sorriso ai bambini costretti a lunghe cure è andato a portare il suo messaggio di partecipazione. Non ha pututo invece partecipare la signora Silvia babbo Natale disabile, che avrebbe voluto portare regalini ai bambini ma che era stata colpita dalla febbre.

Fantasia e solidarietà accompagnati dalla musica in filodiffusione nelle vie predisposta da radio Pnr, bagnati con vin brulè e tisane, addolciti dal Panovittone di una panetteria novese, cioccolatini e tanti altri piccoli doni ed uno grande vinto da un fortunato offerto dall’agenzia viaggi Monile.