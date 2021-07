Inizia da Gavi la VII edizione del Festival “Settimane Musicali Internazionali”

Si intitola “dell’Apollineo…e del Dionisiaco”. E’ il recital pianistico che apre la VII edizione del Festival “Settimane Musicali Internazionali”. La Rassegna, sotto la direzione artistica di Gianluca Faraglia, porta la musica classica nei borghi più caratteristici dei Comuni dell’Alto Monferrato.

La serata sarà ospitata nel Teatro Civico di Gavi domenica 18 luglio alle 21. Ad inaugurare il Festival sarà il giovane pianista Giorgio Lazzari che eseguirà musiche di due grandi compositori tedeschi: Beethoven e Schumann.

Giorgio Lazzari è originario di Bergamo e, attualmente, dopo aver conseguito la laurea di primo livello con pieni voti e lode presso il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, frequenta, presso il medesimo Conservatorio, la seconda annualità del biennio accademico nella classe di Maria Grazia Bellocchio. Pur avendo superato da poco i vent’anni, ha al suo attivo diversi riconoscimenti in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Il suo particolare talento ha fatto sì che l’ha visto protagonista in concerti sia in Italia sia all’estero e viene regolarmente invitato a partecipare a stagioni concertistiche

Il Festival è realizzato dall’Associazione Musica&Cultura Pentagramma in collaborazione con l’Associazione Oltregiogo, con l’appoggio del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, dei Comuni partecipanti all’iniziativa e di tanti sponsor locali che, nonostante la grave crisi economica dovuta alla pandemia, non hanno fatto mancare il loro supporto e quest’anno, per la prima volta grazie anche al contributo e patrocinio della Fondazione CRT.

Il ricavato degli ingressi a offerta al concerto è destinato alla Lilt, (Lega Italiana Lotta ai Tumori), delegazione di Novi Ligure.

Per le disposizioni anti covid è necessaria la prenotazione dei posti al numero 3349465142 oppure 3426264764 tramite telefonata o messaggio whatsapp.