La Peste suina africana si avvicina all’Emilia Romagna e ai suoi allevamenti suini. Un caso di carcassa di cinghiale positiva è stato infatti trovato a Carrega Ligure, in Val Borbera, al confine con il Comune di Ottone (Piacenza). Ne dà notizia l’Istituto zooprofilattico di Piemonte e Liguria con l’aggiornamento riferito al 24 gennaio. 9 i casi in più: 8 casi sono stati osservati in Piemonte nella provincia di Alessandria: due a Carpeneto (quattro positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Carrega Ligure (primo caso), uno a Visone (tre casi), due a Grognardo (quattro casi), uno a Novi Ligure (quattro), uno a Pareto (due casi), uno a Ponzone (diciannove). Un caso è stato riscontrato in Liguria: a Savignone (quattro casi totali) in provincia di Genova. I positivi sono ora 283: in Piemonte salgono a 187, in Liguria arrivano a 96. Con il caso di Carrega Ligure salgono così a 55 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.