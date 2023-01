Il romantico circuito delle panchine di San Valentino

Dolci vigneti, borghi affascinanti e ameni panorami. Questo è il Basso Piemonte, un territorio candidato ad essere il più romantico d’Italia grazie all’iniziativa del Distretto del Novese che, come già lo scorso anno, propone una romantica iniziativa. “Durante la prima edizione – spiegano gli organizzatori – sono stati raccolti oltre 300 scatti fotografici sfiorando le 40.000 impression sui canali social, realizzando una vera e propria campagna di promozione territoriale e, al contempo, un bellissimo evento di comunità che è arrivato al cuore di grandi e piccini!”

Ma in cosa consiste questa iniziativa? Semplice. Nel periodo di San Valentino, nei Comuni del Distretto del Novese, vengono addobbate, panchine con cuori di ogni foggia e dimensione, dando vita ad un Romantico Circuito capace di svelare ai visitatori scorci caratteristici. Ogni “panchina di San Valentino” rappresenta una dichiarazione d’amore per il proprio territorio e ognuna sarà a disposizione di chiunque voglia festeggiare il periodo più romantico dell’anno, con una passeggiata, una foto e del tempo da trascorre insieme. Le panchine possono essere allestite dall’ amministrazione comunale, da una proloco, da un’associazione o anche da un privato, purché siano posizionate sempre in un luogo liberamente accessibile al pubblico

Individuato il luogo, l’adesione all’iniziativa dovrà essere formalizzata tramite mail da inviare, entro il 27 gennaio 2023, a [email protected] indicando l’indirizzo esatto della postazione prescelta per ospitare la Panchina di San Valentino!

In prossimità del 14 febbraio saranno svelate sul sito del Distretto del Novese (www.distrettonovese.it) e sulla App Visit Distretto del Novese, le coordinate per trovare tutte le panchine di San Valentino che resteranno allestite fino al 5 marzo.

Dal 14 febbraio al 5 marzo, le panchine di San Valentino saranno abbinate alla prima esposizione collettiva virtuale di arte urbana incentrata sul Cuore, grazie ai partecipanti al concorso di street art Corto Circuito Creativo che scadrà il 3 febbraio.

Si creerà un percorso di visita e uno spazio espositivo di tipo ibrido, a metà tra il fisico e il virtuale. Sulla App VISIT Distretto del Novese, verrà inserito il romantico itinerario ed esattamente come per i cartelli parlanti, il cuore magico collocato su ogni panchina, svelerà sia l’opera che la sua descrizione e si avrà modo di votare i cuori di street art preferiti.

Per partecipare alla romantica caccia al tesoro, dal 14 febbraio al 5 marzo si dovrà scaricare o aggiornare la App Visit Distretto del Novese che permette di trovare le postazioni romantiche. Scegliere un comune e raggiungere la panchina di San Valentino. Scattare una foto. Taggare @distrettonovese. Usare gli Hashtag #VisitDN #ilterritorioromantico #nomedelcomune. Pubblicare la/le foto sui social. Inquadrare il cuore magico con il proprio smart phone, scoprire l’opera di street art abbinata alla panchina e votarla!

Per ricominciare a giocare basta trovare un’altra panchina.

Ogni postazione romantica è l’occasione per scoprire gli angoli più caratteristici dei diversi comuni, aiutati dalla App messa a punto dal Distretto del Novese che racconta tutti i luoghi di cultura, arte, belvedere abbinati alle eccellenze enogastronomiche, come i romantici baci di dama.

(Foto:Distretto del Novese)