La Pro Loco Pozzolese festeggia mezzo secolo

Sono 50 gli anni di attività che la Pro Loco di Pozzolo Formigaro festeggerà sabato 10 luglio alle ore 21 nella corte del castello comunale.

Nel corso della serata saranno ripercorsi alcuni momenti significativi delle iniziative promosse dall’Associazione, ma sarà anche un evento di festa e di ritrovata convivialità con la presenza dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria che eseguiranno un concerto con le musiche tratte da film famosi.

“Abbiamo deciso di celebrare questo momento per noi molto importante in concomitanza con la giornata nazionale delle ProLoco, indetta per l’11 luglio – dichiara il Presidente Giancarlo Goggi – Lo spirito di rinnovata fiducia che si incomincia a percepire dopo il lungo periodo di sospensione delle attività dovuto alla pandemia ci ha motivati a organizzare la serata. Ringraziamo l’Amministrazione, il sindaco Domenico Miloscio e l’Assessore Lucia Ferrando per il sostegno che ci hanno dato e ci auguriamo che la popolazione intervenga numerosa. Ricorderemo, nel corso della serata, i Presidenti che in questi 50 anni si sono succeduti alla guida dell’Associazione, senza dimenticare i giovani che hanno fatto parte del servizio civile e che si sono affiancati nella realizzazione delle diverse attività svolte. La nostra festa è dedicata inoltre a tutti i volontari, donne e uomini del paese, che con la loro spontanea adesione hanno reso possibile questa lunga storia fatta di iniziative ricreative, culturali e folkloristiche, capaci di riscuotere sempre un’entusiastica adesione da parte non solo dei pozzolesi, ma anche di persone provenienti dalle comunità del circondario. L’appuntamento di sabato 10 luglio si svolgerà nel completo rispetto delle norme previste dai protocolli per il Covid 19 e l’ingresso è libero, fino al completamento dei posti disponibili”