Liceo Amaldi: una scuola innovativa.

Le lezioni non si tengono solo in classe. Il liceo Amaldi inaugura oggi 26 febbraio una nuova “settimana arcobaleno”, novità di questo anno scolastico con un programma di iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze, all’Orientamento e all’approfondimento culturale, con visite e viaggi di istruzione, stage linguistici e campi scuola.

“Fare scuola in altro modo: con tempi più distesi, con incontri nuovi, con uscite piccole e grandi dall’abituale scansione del lavoro settimanale e dai locali in cui si svolge”. Spiega i professor Michele Maranzana, dirigente scolastico del’Amaldi.

La prima settimana si è svolta a novembre 2023 è stata una bella esperienza per gli studenti, che hanno potuto incontrare personaggi che a vario titolo hanno contribuito ad arricchire la conoscenza nei ragazzi.

L’evento che si concluderà il 1 marzo, inizierà oggi alle 11.15 al Museo dei Campionissimi, nell’ambito di “Classici Contro”- Eris (dal greco “sfida”), con la partecipazione di Luciano Violante, già magistrato e docente di Diritto e procedura penale, presidente della Commissione antimafia e della Camera dei deputati e la professoressa Sotera Fornaro, ordinario di Lingua e Letteratura greca all’Università della Campania “Vanvitelli”. Il tema ripreso dai grandi classici risulta quanto mai attuale: la storia di Antigone, su cui i due illustri ospiti rifletteranno, analizzando la figura e il modello di giustizia proposto da Antigone e da Creonte.

Dal 27 febbraio inizierà il ciclo di seminari di storia contemporanea dal titolo “Una rosa per il futuro. In memoria di Edilio Dameri”, organizzati con il sostegno della Fondazione Rosa Pristina, in cui si approfondirà la storia d’Italia dal 1943 ad oggi grazie a relatori di spicco tra cui l’On. Maria Grazia Sestero Gianotti, presidenza nazionale onoraria dell’ANPI, il prof. Marco Revelli dell’università del Piemonte Orientale, il prof. Antonio Mastropaolo dell’Università della Valle D’Aosta e il prof. Mario Dogliani, dell’Università di Torino.

Inoltre, si terranno incontri di formazione dedicati al corpo docente con una serie di lezioni sui temi della giustizia sociale e della valutazione scolastica in partnership con l’associazione PerCorsi e sostenuti dalla Fondazione Rosa Pristina, e un incontro al difuori della settimana arcobaleno, il 18 marzo, sul tema della mobilità scolastica, in collaborazione con Intercultura e rivolto anche ai docenti e ai dirigenti delle altre scuole del territorio.

Le settimane arcobaleno sono realizzate in collaborazione con la città di Novi Ligure, il Centro di Cultura e biblioteca “Capurro” e il Museo dei Campionissimi.