Dopo il disastro di fine agosto, sul prato dell’“Ivano Traverso” di Carrosio sono tornati ad allenarsi di bambini e i ragazzini del Carrosio Calcio. La stagione sportiva è salva grazie alla deroga concessa dalla Figc regionale. L’impianto sportivo era stato devastato dalla piena del Lemme: spazzati via centocinquanta metri di recinzione, allagati gli spogliatoi appena imbiancati con più di mezzo metro d’acqua, danneggiato in parte il prato. Il rischio di non poter partire con gli allenamenti ma soprattutto con i campionati delle numerose squadre giovanili era elevato. I danni ammontato a quasi 100 mila euro.

La Figc regionale ha però autorizzato la sistemazione provvisoria la recinzione con una serie di pannelli di metallo, utilizzati solitamente nei cantieri, installati dall’azienda Tre Colli. Il Comune, come ricorda il presidente del Carrosio Calcio, Fabio Petrucci, ha subito acceso un mutuo di 67 mila euro con il Credito sportivo. Diecimila euro saranno a carico della società sportiva, resteranno da coprire i restanti ventimila euro, per i quali alcune aziende del territorio si sono già dette disponibili a intervenire. Martedì scorso, a Carrosio è arrivato il presidente della Figc regionale, Cristian Mossino, che ha visitato il campo sportivo insieme al sindaco, Valerio Cassano, e ai dirigenti del Carrosio.