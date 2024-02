Alla fine la strada della Lomellina sarà chiusa al traffico. A partire da lunedì lungo la provinciale 158 vicino a Gavi sarà aperto il cantiere per sistemare la frana a valle della carreggiata con l’esecuzione di micropali da parte dell’impresa Sam Costruzioni di Cherasco, alla quale la Provincia ha affidato l’appalto per consolidare anche il versante a monte nello stesso punto, al chilometro 6 a monte del paese. Entrambe le frane sono cadute in occasione dell’alluvione del 2014 e si sono aggravate cinque anni dopo. Al momento la Provincia non spiega quanto durerà la chiusura della strada: l’ordinanza dice solo “fino al termine dell’esecuzione dei micropali”. Il Comune, consapevole dei disagi per il territorio, comprese le aziende del Gavi docg, ha chiesto alla Provincia di rivedere la sua decisione proponendo il senso unico alternato regolato da semafori ma, a oggi, da Alessandria non è arrivata nessuna modifica all’ordinanza.