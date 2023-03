“Manuale illustrato di giornalismo”. Informazione e fake news.

Sul palco del Teatro Civico di Gavi arriva “Manuale illustrato di giornalismo”, uno spettacolo che pone l’attenzione sui media e la loro influenza in un’epoca in cui siamo bombardati da notizie di ogni tipo. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo indebolimento della carta stampata a favore dell’informazione online e delle notizie in pillole che spesso sfociano nel click-bait. Il giornalismo, come lo abbiamo sempre conosciuto, è andato in crisi e molte testate si sono dovute adattare al nuovo panorama .

È il caso dei quattro giornalisti protagonisti dello spettacolo che, vedendo il terribile calo delle vendite e la minaccia di chiusura del giornale, trovano un singolare modo di affrontare la crisi: iniziano a prediligere l’utilizzo di articoli acchiappaclick introdotti da titoli sensazionalistici, che rimandano a notizie in realtà trascurabili e spesso non del tutto veritiere. In questo modo lievitano i contatti sul loro sito, e il giornale si garantisce la sopravvivenza.

Il passo dal click-bait alla fake news è però breve, e i quattro protagonisti rimarranno vittime della loro stessa trappola, quando il richiamo di una tanto catastrofista quanto falsa profezia, la fa realizzare davvero…

Sul palco gli attori Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis e Simone Valentino. Testo originale e regia di Luca Zilovich. Disegno Luci di Enzo Ventriglia.

Lo spettacolo, andrà in scena sabato 4 marzo alle 21.

“Manuale illustrato di giornalismo” è la nuova co-produzione firmata Teatro della Juta e Compagnia Onda Larsen.

Lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale Brand New, a cura di Commedia Community, realizzata nei teatri di Arquata Scrivia e di Gavi, con il contributo dei Comuni di Arquata e Gavi, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. Brand Newè un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 345-0604219.