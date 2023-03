Recitare che passione! A scuola di teatro con i Mancini del Quarto.

C’è un mestiere che consente di vivere tante vite in una sola; e quello dell’attore che entra nei panni dei personaggi che interpreta. Certo, a non tutti scorre nelle vene l’arte della recitazione .Ma si può imparare o comunque semplicemente provare a recitare.

La compagnia I Mancini del Quarto organizza un corso di avvicinamento alla recitazione teatrale “Vivi il teatro” in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”.

La direzione del corso sarà tenuta da Marco Zanutto, attore di trentennale esperienza che vanta collaborazioni con Johnny Dorelli, Paolo Villaggio, Eros Pagni, Nino Formicola, Andrea Brambilla e molti altri nomi noti del panorama attoriale e registico italiano. Sarà assistito da Eleonora Bombino (per le tecniche di improvvisazione ) Cosimo Fuso ( uso della voce ), Massimo e Maurizio Novelli ( dizione e ortoepia ), anch’essi artisti di pluriennale esperienza. Scopo del corso è offrire ai partecipanti un approccio alle tecniche di recitazione a partire dagli insegnamenti dei grandi maestri Stanislavskij, Grotowski, Meyerhold.

Per provare la magia di “ attraversare lo specchio” per giungere in un mondo magico e caleidoscopico, i Mancini del Quarto vi aspettano e, come dice Gigi Proietti: “ Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso “.

Le lezioni saranno tenute presso il circolo Ilva di Novi Ligure con inizio da lunedì 6 marzo, con la presentazione del corso e prima lezione che si terrà dalle 20.00 alle 22.00; le lezioni nella sede dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, via Giani n.18, ex scuole elementari, inizieranno venerdì 10 marzo, sempre dalle 20.00 alle 22.00.

La cadenza delle lezioni per entrambi li corsi è settimanale.

Per info e iscrizioni Eleonora 347 4903130 Massimo 328 037760

(Foto:Associazione Teatrale I Mancini del Quarto)