Mornese ha di nuovo una scuola materna. Lo scorso anno le suore Figlie di Maria Ausiliatrice avevano annunciato, in vista dell’anno scolastico 2020-2021, la chiusura del asilo infantile attivo nel collegio di via Ferrettino, punto di riferimento per tante famiglie del territorio. Troppo pochi però gli iscritti, secondo le sorelle, per altro sempre più ridotte come numero. La questione era stata discussa in Consiglio comunale e il sindaco Simone Pestarino aveva promesso tutto l’impegno possibile. Dopo un anno il nuovo asilo è stato aperto nei locali della scuola media: il Comune ha utilizzato parte del porticato e alcune aule e allestito così il piccolo plesso, dove le lezioni sono iniziate lunedì 5 ottobre dopo l’inaugurazione di sabato 3 ottobre. “In questo modo – spiega il sindaco – abbiamo evitato che in paese potesse mancare un grado di istruzione importante quale quello rivolto ai bambini dai tre ai cinque anni, fondamentale per il mantenimento e la sopravvivenza anche dei successivi ordini scolastici.

Grazie alla completezza dell’offerta formativa – prosegue Pestarino -, ogni giorno gravitano su Mornese più di un centinaio di famiglie, che hanno scelto il paese quale luogo di lavoro o luogo di studio per i propri figli. In diversi hanno, addirittura, deciso di trasferirsi in paese, proprio grazie alla scuola”. La nuova scuola materna paritaria “Ohana” è stata affidata alla Cooperativa Omnibus di Genova Pegli. Gli iscritti sono una decina. Oltre alla realizzazione dei nuovi locali destinati alla scuola dell’infanzia, spiegano dal Comune, “sono in fase di completamento lavori di efficientamento energetico dell’intero edificio scolastico, con la contro-soffittatura delle aule e di tutti i locali, la coibentazione di tutte le pareti esterne e la sostituzione degli impianti luminosi esistenti con lampade a led, per contenere i futuri costi di gestione”.