Novi Ligure: al Teatro Marenco, Parent Night Live – aspettando Boomshak

Il Teatro Marenco di Novi Ligure ospita sabato 23 aprile la prima edizione di Parent Night Live -Road to Boomshak 2022: una serata di intrattenimento finalizzata a raccogliere fondi per le attività sociali di Parent Project aps e di In Bocca al Lupo odv.

L’evento organizzato dall’associazione “In Bocca al Lupo”, ha lanciato nel 2021 il fe-

stival Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali.

La serata è un’ anticipazione del festival, in programma il prossimo 4 settembre al Castello di Piovera.

Con il contributo che verrà raccolto, Parent Project contribuirà a sostenere le proprie attività di affiancamento a pazienti con distrofia muscolare di Duchenne e Becker sul territorio, mentre In Bocca al lupo sosterrà due progetti specifici, uno all’interno delle scuole che vedrà la partecipazione di psicologi, giuristi e informatici e un altro rivolto alla terza età, che rischia di essere esclusa dai benefici digitali.

Il format di Parent Night Live, ideato dall’attore e autore novese Luca Bondino, è quello di una kermesse serale improntata sullo stile dei live show divulgativi – come il famoso David Letterman Show – con gli interventi di personaggi dal mondo della musica, della televisione, del cinema e dello sport. Lo spettacolo sarà animato da momenti musicali con la partecipazione di una band dal vivo, dalle esibizioni di un corpo di ballo e dai contributi video che racconteranno la carriera artistica e la vita degli intervenuti.

Sotto la direzione artistica di Luca Bondino, si alterneranno sul palco il cantante e leader dei Timoria Omar Pedrini, il celebre attore comico Antonio Ornano, il campione delle 2 ruote Claudio Chiappucci (El diablo) e Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista sportivo. La conduzione della serata sarà affidata a un altro volto noto della televisione, Serena Garitta.

I biglietti sono disponibili presso il Caffè del Teatro, in via Girardengo, 46 a Novi

In Bocca al Lupo odv è attiva dal 2014, inizialmente col nome Informatica Giustizia & Società onlus, e si occupa di quelli che sono i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie ma anche dei pericoli derivanti da un uso scorretto delle stesse. I temi trattati con studenti, genitori, personale docente e comuni cittadini, riguardano non solo il web, i social ed i videogiochi ma anche tematiche meno virtuali come il bullismo, l’uso di alcool e di sostanze stupefacenti, l’educazione alla sessualità e i disturbi alimentari.

I volontari dell’associazione sono informatici, giuristi delle nuove tecnologie, psicologi ma anche persone che provengono da altri mondi professionali e che mettono a disposizione le loro conoscenze per il raggiungimento degli scopi statutari anche attraverso uno sportello d’ascolto telematico completamente anonimo.

Il gruppo Boomshak nasce nel 2021 all’interno de In Bocca al Lupo, dall’esperienza di alcuni amici da tempo impegnati nell’organizzazione di eventi con finalità benefiche nel territorio alessandrino.

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, grave malattia rara e degenerativa. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che hanno fatto crescere l’associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie dei bambini che convivono con queste patologie attraverso una rete di Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.

Per info e prenotazioni Tel. 347/2263948 – [email protected] – www.parentproject.it