Novi Ligure. Ancora a proposito di Napoleone

E’ in calendario domenica 15 agosto al Parco Castello dalle 18 alle 21, il convegno organizzato dalle società storiche novesi sul tema Bonaparte e il tramonto dei feudi imperiali liguri e il salotto finale. L’evento inserito nel Bicentenario Napoleonico sarà condotto dal dottor Enzo De Cicco di 6 di Novi se …, con la partecipazione dello storico Lucio Piazza e del giornalista Efrem Bovo, dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei. Durante l’incontro si potrà assistere, in anteprima, ad alcuni stralci del documentario realizzato nel corso della manifestazione, che verrà diffuso sulla rete Canale Europa.

Intanto si registra il grande successo riscosso dall’iniziativa. Le mostre organizzate dall’Associazione Novi 1799 e coordinate dall’architetto Lucio Piazza, nei palazzi Dellepiane e Durazzo, hanno disegnato con precisione i fatti di allora arricchendoli di fascino con oggetti, quadri, mappe e racconti, catturando l’attenzione di esperti storici e di visitatori comuni. A qualche centinaio di metri oltre la chiesa di San Pietro, ha stupito il plastico della Battaglia di Novi del 1799, custodito nella sede della Compagnia della Picca e del Moschetto e di proprietà comunale.

Entusiasmo del pubblico per la sfilata di figuranti in alta uniforme napoleonica o in abiti nobili dell’epoca per le dame al seguito, realizzati dall’atelier astigiano Principessa Valentina di Samantha Panza. Per l’occasione la Confraternita ha aperto la chiesa della Maddalena che, come tutte le altre sedi dell’evento, è stata presidiata dalle giovani guide dell’Istituto Ciampini Boccardo-sezione Turismo. Un tocco di vera novesità non poteva mancare: il teatro dialettale dei Matt’attori, guidati da Valeria Spada, ha conquistato il pubblico assiepatosi nell’androne di palazzo Dellepiane e ha raccontato la battaglia con gli occhi dei novesi.

L’aspetto gastronomico, oltre alla cena napoleonica preparata dalla pro loco, è stato completato con il connubio delle pagnotte napoleoniche sfornate dal mastro fornaio Delucca con la farinata delle navi transalpine di Luciano Lorito.

Il progetto è stato proposto e coordinato dalla Pro Loco di Novi Ligure-Parco Castello e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Novi Ligure.