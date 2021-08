Novi Ligure. Incendio nello stabilimento SRT

Questa mattina c’è stato un incendio nellp stabilimento di SRT Spa, la Società pubblica che si occupa del recupero e del trattamento dei rifiuti. A comunicarlo è il Comune di Novi Ligure che in una nota informativa scrive: “L’incendio si è sviluppato in corrispondenza delle piattaforme di stoccaggio degli ingombranti, interessando per fortuna materiali già separati. Nello specifico l’incendio ha coinvolto dei materassi e del legno, originando fumo dapprima scuro. Sono stati danneggiati anche due mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti. La situazione è comunque sotto controllo con l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’incendio è stato al momento quasi completamente domato.