Novi non rinuncia alla cultura. “Un libro in Galleria”si trasferisce su internet

Per ovvie ragioni di sicurezza, i previsti incontri letterari organizzati da Epoké Edizioni e Puntoacapo Editrice non saranno in presenza come di consueto alla galleria “Pagetto Arte” di Novi Ligure, ma la rassegna “Un libro in Galleria” non si ferma e giovedì 29 ottobre, alle 18, sarà in diretta sulla pagina Facebook “Un libro in Galleria“, dove sarà presentato volume “Aleramici in Sicilia – Storia di una emigrazione dimenticata“di Roberto Maestri, fondatore del Circolo Culturale “Marchesi del Monferrato” di cui cade proprio questo mese il secondo anniversario della prematura scomparsa.

Sarà l’occasione di riscoprire, grazie al lavoro di Roberto Maestri, una storia pressoché sconosciuta che abbraccia un arco di tempo dall’XI al XIII secolo: una vera e propria “emigrazione al contrario” rispetto alla direzione (da sud a nord) che in questi ultimi decenni è stata presa da tanti chi si sono mossi in cerca di nuove opportunità.

Di questa emigrazione dalle nostre terre alla Sicilia, che ha riguardato non solo nobili e militari in cerca di titoli e di gloria, ma soprattutto intere famiglie di contadini e borghesi, troviamo tuttora importanti testimonianze, che Roberto Maestri ha raccolto e raccontato.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Novinterzapagina” di Novi Ligure e dal Circolo Culturale “Marchesi di Monferrato” di Alessandria.