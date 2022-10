Nuovi dossi nel centro storico: 4 saranno installati in via Garibaldi.

In arrivo altri quattro dossi anti velocità nel centro storico di Gavi. Un anno fa erano stati installati i dissuasori tra piazza Roma e piazza Dante, vicino alle scuole, all’ingresso di via Garibaldi, e in altre vie del paese. Ora i dossi, alti 3 centimetri, saranno sistemati proprio lungo via Garibaldi, percorsa spesso a velocità troppo elevate nonostante il limite di velocità previsto per il centro storico. L’amministrazione comunale ha deciso di ridurre la velocità degli automezzi anche per via della riapertura del circolo parrocchiale di via Garibaldi avvenuta nelle settimane scorse. La ripresa dell’attività ha comportato infatti una presenza maggiore di giovani nella strada comunale. L’installazione dei dossi, compresa la segnaletica verticale, comporterà una spesa di 3.400 euro circa. L’impresa fornitrice è la Italsegnaletica di Basaluzzo.