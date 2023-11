Via i resti delle passerelle pedonali lungo il corso del Neirone, a Gavi. È una delle previsioni del progetto di riqualificazione ambientale del corso d’acqua finanziato dalla Regione con 600 mila euro, riferito anche al Lemme e al rio Riasco. La Provincia ha infatti ottenuto la somma con la quale verranno effettuati interventi in 6 Comuni della Val Lemme: oltre a Gavi, sono Basaluzzo, Francavilla Bisio, San Cristoforo, Pasturana e Carrosio, oltre alle Aree protette dell’Appennino Piemontese, gestore della riserva del Neirone. L’obiettivo è eliminare la vegetazione infestante, in particolare l’ailanto su 32 ettari, e mettere a dimora piante di origine locale. Nel corso d’acqua che da Pratolungo arriva a Gavi sarà eliminato quel che resta delle passerelle, danneggiate dalle ultime alluvioni: di quella vicino alla cascata restano solo i piloni, mentre per quella a monte erano state spazzate via le rampe di accesso. Saranno rimosse anche altre passerelle lungo il corso del Neirone a Pratolungo. Prevista nuova vegetazione per consolidare le sponde. Nel Lemme a Basaluzzo e Carrosio saranno piantati 1.850 alberi e 866 arbusti.