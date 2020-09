Ripartono i servizi scolastici: le disposizioni anti Covid

Da lunedì 28 settembre ripartiranno i servizi comunali di assistenza scolastica: prescuola, dopo scuola, trasporto scolastico e mense torneranno attive per gli studenti degli istituti comprensivi Tortona A e B, con alcune novità dovute all’emergenza sanitaria in corso.

Pre scuola

Il servizio riguarderà le scuole primarie dello “Scolastico” (corso Romita), “Gianni Rodari” (viale Einuadi), “Salvo d’Acquisto” (via Bidone e piazzale Mossi) dalle 7,30.

Regole di accesso per le bambine e i bambini:

– temperatura corporea inferiore ai 37.5 gradi la cui rilevazione è affidata alla famiglia;

– indossare la mascherina di protezione;

– disinfettare le mani presso le apposite colonnine;

– rispettare le direttive impartite dal personale educativo.

È inibito l’accesso ai genitori alle sedi del servizio.

Casa dei Bambini e Mediamente (dopo scuola)

Attivo dal 28 settembre per tutte le scuole primarie (in base ai rientri previsti da ogni scuola) e secondarie di primo grado statali.

Per lo “Scolastico” e la “Rodari” l’organizzazione sarà quella consueta, mentre per la “D’Acquisto” è stata individuata la nuova sede presso i locali della palestra di corso Cavour. Il pasto sarà consumato nelle sedi scolastiche di competenza. Sarà effettuato poi il trasferimento con scuolabus (sede piazzale Mossi) e pedibus (sede via Bidone) presso la palestra di corso Cavour.

Per la secondaria di primo grado “Luca Valenziano” (sede centrale): pasto presso la mensa della primaria di corso Romita e attività nei locali della Casa dei Bambini; per la succursale di viale De Gasperi: pasto presso la mensa della primaria “Rodari” e attività nei locali della Casa dei Bambini di competenza.

Per la secondaria di primo grado “Mario Patri”: trasferimento da piazzale Mossi (con scuolabus o linea atipica) alla palestra di corso Cavour.

Regole di accesso ai locali del servizio e prima di salire sui mezzi di trasporto:

– temperatura inferiore ai 37.5 la cui rilevazione affidata alla famiglia;

– indossare la mascherina di protezione;

– disinfettare le mani prima dell’accesso ai locali attraverso le apposite colonnine;

– rispettare le regole impartite dal personale educativo.

Trasporto scolastico

Attivo dal 28 settembre per tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado statali.

L’ufficio assistenza scolastica del Comune comunicherà direttamente, prima dell’avvio del servizio, gli orari delle fermate.

La ex linea viale Kennedy – via Bonavoglia è sostituita dalla nuova linea viale Kennedy – piazzale Mossi.

Regole di accesso ai mezzi scuolabus e straordinari (ex linea atipica):

– temperatura corporea inferiore ai 37.5 gradi la cui rilevazione è affidata alla famiglia;

– indossare la mascherina di protezione;

– rispettare le direttive impartite dal personale conduttore dei mezzi;

– presentare documento di riconoscimento (solo per la ex linea atipica).

Il servizio potrà essere sospeso in caso di comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri e del personale.

Ristorazione scolastica

Il servizio mense sarà attivato a partire dal 28 settembre sulla base dell’organizzazione stabilita dalle dirigenze scolastiche dei due istituti comprensivi.