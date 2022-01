Quindici parrucche per malati di cancro: è il frutto dei fondi raccolti dal Rotaract Gavi Libarna da settembre a oggi tra donazioni ed eventi. In questa maniera è stato finanziato il progetto APIN “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032. Il Rotaract ha però aiutato anche altre realtà. Tanti gli eventi organizzati dai giovani del club. Al Forte di Gavi, lo scorso 12 Settembre, in collaborazione con la Direzione Musei Piemonte, con Interact Gavi Libarna e Rotary Gavi Libarna, i protagonisti assoluti sono stati i bambini che hanno potuto partecipare a visite guidate in costumi d’epoca. Le offerte raccolte durante questo evento sono state donate alla Croce Rossa di Gavi. Successivamente il Rotaract ha collaborato con il Gavazzana Blues e con il Comune di Cassano Spinola all’organizzazione di un concerto presso la piazza del Comune, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore dell’opera caritativa San Giuseppe di Cassano Spinola, che collabora con il Banco Alimentare. Venerdì 8 ottobre c’è stata la pizza dell’Amicizia, presso la Pizzeria Il Vecchio Vapore a Cassano Spinola, con la Palestra di Kung Fu di Tortona e l’Associazione USAM Karate di Arquata Scrivia.

Il ricavato raccolto è stato devoluto al progetto “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032 promosso da Federico Campasso, rappresentante distrettuale e socio del club. Il progetto APIN prevede l’acquisto di parrucche per pazienti che attualmente stanno attraversando un momento difficile della propria vita. Il 6 novembre è stata effettuata la consegna delle coperte, che sono state raccolte nei giorni precedenti, per gli amici a quattro zampe del Canile di Novi Ligure, i vista dell’imminente freddo invernale. Lo stesso giorno si è svolta l’ormai consueta “Cena in Rosso” arrivata alla sesta edizione, che ha come tema “il colore Rosso”. Anche in questo caso, il ricavato della serata è stato devoluto al progetto APIN “Fair for Hair”. Sabato 20 novembre è avvenuta la consegna di abiti usati a due enti del nostro territorio, l’Associazione “Amici di Luca Onlus”, che da parecchi anni lavora per i più bisognosi, e la CRI di Vignole Borbera, che a loro volta li hanno distribuiti alle persone più bisognose. Sempre del mese di novembre il Rotaract e l’Interact Gavi Libarna hanno partecipato alla venticinquesima giornata della Colletta Alimentare, riuscendo a presenziare sia all’Eurospin di Novi Ligure che al Gulliver di Gavi.

L’ultimo evento di questa prima parte dell’anno è stato il tradizionale concerto di Natale, organizzato presso la Chiesa di San Giacomo a Gavi, dove il protagonista assoluto della serata è stato il Coro di Voci Bianche e Giovanili dell’Accademia MusicArte che ha cantato e interpretato una serie di brani natalizi sotto la direzione della Maestra Raffaella Tassistro, accompagnati da Gianluca Faragli al pianoforte e da Bartolomeo Angelillo al violino. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Associazione La Torre di Gavi, che si impegna ad offrire sostegno ai malati oncologici. Tra le varie donazioni effettuate nel corso dell’anno, due molto importanti sono a favore della Croce Rossa di Gavi e della Casa di Carità San Vincenzo di Novi Ligure, con l’obbiettivo di aiutare famiglie che in questo momento stanno attraversando periodi difficili. La terza donazione di generi alimentari sarà a favore del Banco Alimentare di Novi Ligure: verrà effettuata durante la seconda parte dell’anno.