“San Valentino al Veleno”. Un modo diverso per celebrare la festa degli innamorati.

“Come prepararsi alla cena tra innamorati con i consigli della regina del crimine” è il tema dell’incontro che si terrà domani, martedì 14 febbraio, alle 17.00 nella Biblioteca “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia.

“Il veleno ha un certo fascino, non ha la crudezza del revolver, né quella del coltello”. Spiegano Patrizia Ferrando e Alessia Carrea, che condurranno la spiritosa conferenza per dare risalto a quell’amore che, il giorno di San Valentino, viene dimenticato sotto il peso di un tripudio di cuori e Cupidi alati: l’amore non corrisposto, o tradito. Un cuore spezzato può generare fantasie inconfessabili, sapientemente sfruttate dalla mente geniale di Agatha Christie per dare vita a casi intricati e personaggi ricchi di spessore.

Combinando le conoscenze del mondo infermieristico e un tocco noir, la regina del giallo fa del veleno il co-protagonista dei suoi romanzi. Prendendo spunto dai romanzi più famosi della regina del giallo, un viaggio virtuale per tutta la Gran Bretagna sulla base di un codice misterioso, porterà i partecipanti alla scoperta di proprietà e curiosità sulle sostanze venefiche più famose.

Il viaggio proseguirà sull’Orient Express prima e sul battello Karnak poi, per esaminare le coppie di innamorati più celebri, nate dalla penna della scrittrice. Amanti diabolici, vittime innocenti, coppie infelici, tutte legate da una passione dirompente, che offusca ogni razionalità.

Tra veleni, revolver, passione e morte, non mancheranno interessanti “pettegolezzi” sulla vita sentimentale della Christie, sul tradimento subìto, la misteriosa e temporanea scomparsa, il nuovo matrimonio con l’archeologo Max Mallowan.

L’incontro terminerà con un piccolo gioco durante il quale si cercherà, con leggerezza e ironia, di dare una lettura non convenzionale della “Festa degli innamorati”. Dedicato a chi soffre per amore, a chi ama con passione, a chi non perde mai un’occasione per rileggere un libro di Agatha Christie e perdersi nella profondità dei personaggi che ci ha regalato.