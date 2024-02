Scontro frontale tra due auto. Feriti i conducenti.

Brutto incidente fra due autovetture lungo la S.P. 155, all’altezza della ditta “Bio Energy”.

I carabinieri di Capriata d’Orba e del Radiomobile di Novi hanno lavorato per ore con i Vigili del Fuoco e i sanitari durante le operazioni di soccorso dei conducenti dei due veicoli scontratisi quasi frontalmente. Per liberare uno dei due uomini dalle lamiere è stato necessario finanche l’utilizzo delle cesoie.

Da una prima ricostruzione, ancora da confermare, il conducente della berlina avrebbe tentato un soprasso in un tratto non consentito, andando a collidere con l’utilitaria che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

Il primo guidatore, un 36enne, è stato portato al pronto soccorso di Novi Ligure in discrete condizioni, seppure ferito, mentre per l’uomo alla guida del secondo veicolo, un 76enne, le condizioni appaiono più serie.

Per entrambi è stato richiesto l’accertamento del tasso alcolemico e sull’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue.

L’intervento, reso difficoltoso dalla pioggia battente e dalla presenza di intenso traffico lungo la provinciale, si è concluso dopo circa tre ore.