Scontro frontale tra Sale e Castelnuovo. Un morto e una ragazza ferita

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente mortale che si è verificato questa sera, martedì 21 gennaio, alle porte di Sale, sulla provinciale 87 tra Sale a Castelnuovo Scrivia. Nello scontro frontale è morto un uomo di origine magrebina, che a bordo di una Renault Megane, ha impattato contro una Golf Volkswagen guidata da una ragazza di 24 anni che viaggiava nella careggiata opposta. La giovane è stata trasportata in ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale di Alessandria con diversi traumi, ma pare non sia in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti sembra che la vittima abbia perso il controllo dell’auto a causa della velocità. L’uomo era privo di documenti, quindi non è ancora stato identificato.

Sul posto sono intervenuti i intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri di Sale che stanno indagando.