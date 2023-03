Serravalle Scrivia. In Asia. Sulle orme di Tiziano Terzani.

Un altro importante appuntamento culturale alla Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia, dove giovedì 30 marzo, alle 17.00, Antonio Gervasoni racconterà, supportato dalle foto, i suoi dieci viaggi in Asia, ripensando alle tante impressioni raccolte, riflettendo su quelle precedentemente riportate dal grande giornalista, corrispondente e scrittore Tiziano Terzani, che ha passato gran parte della sua vita nell’amata Asia.

È così, dallo Sri Lanka, bagnato dall’oceano indiano, alle montagne himalaiane, dalla baia di Ha Long fino alla evocativa Saigon in Vietnam, passando per la Cambogia e la sua mitica Angkor e ancora la vicina Birmania oggi Myanmar con i suoi grandi fasti dell’antica Bagan. Poi i due più grandi paesi del continente asiatico India e Cina e tra di loro il piccolo Nepal con la sua magica e mistica Kathmandu, oltre che due storiche civiltà che da anni guardano ad occidente, il Giappone è la Thailandia. “Un lungo viaggio, il mio, inteso anche come percorso di conoscenza emozionale e spirituale per esplorare il mondo ma, nel contempo, me stesso – spiega Gervasoni– proprio come piaceva fare a Tiziano Terzani”.