Altro appuntamento della stagione estiva del Comune di Tortona «E…state d’Istanti». Domani, sabato 17 luglio, alle 21,30 , nel Chiostro dell’Annunziata, di fianco al Teatro Civico, si terrà il concerto SINGING MUSICAL.

Nato dalla collaborazione tra Ensemble LE MUSE (il gruppo tutto al femminile fondato dal maestro Andrea Albertini) e la SONIC FACTORY (realtà tortonese che si occupa di produzioni musicali a 360 gradi), il concerto è dedicato appunto al musical.

«E’ uno spettacolo che deriva musicalmente dal nostro melodramma, visto e rivisto con il gusto artistico tutto particolare dell’America del Nord – spiega il maestro Albertini -. In quell’area geografica ha inizio infatti la storia del musical, riconducibile alla commedia di genere brillante e in genere di argomento amoroso. L’azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo, in una compresenza ben integrata e armonizzata. Un suo corrispondente in Italia è la commedia musicale (della quale è presente in programma un fulgido esempio, «Aggiungi un posto a tavola» del grande Armando Trovajoli)».

Ecco allora che le note di Jesus Christ Superstar, Singing in the rain, Il mago di Oz, Grease, Saranno famosi..……ecc….ecc… permetteranno di vivere quel mondo affascinante e denso di ritmi e melodie tutte a stelle e strisce.

Oltre all’Ensemble Le Muse con Andrea Albertini al pianoforte, sul palco ci saranno Egidio Perduca (chitarra e cori), Mauro Isetti (basso e cori), Paolo Facco (batteria e cori). Le voci soliste saranno quelle dell’artista genovese Elena Ventura e dell’alessandrino Massimo di Lullo.